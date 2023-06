Le bibite gassate fanno male?

Se da un lato bere ogni tanto un bicchiere di una bevanda gassata può essere considerato uno sgarro perdonabile, dall’altro il consumo protratto di queste bevande è tutt’altro che salutare. L’ingrediente principale di queste bevande è l’acqua satura di anidride carbonica, gas incolore e insapore che produce le caratteristiche bollicine a cui vengono addizionati altri ingredienti come aromi, acido citrico, acido tartarico e, infine, zucchero o dolcificanti per un senso di piacevole dolcezza. Detto in maniera molto sintetica: niente di utile per il nostro corpo! Sebbene per quantificare i rischi del consumo di soft drink gassati sia necessario distinguere tra l’assunzione di bibite analcoliche contenenti zucchero dalle cole ricche in teine stimolanti, dalle bevande analcoliche e quelle alcoliche ecc. è lecito ritenere in base alla larga documentazione scientifica a disposizione che generalmente non esistono bibite gassate salutari. I lavori di ricerca svolti finora testimoniano chiaramente che esse partecipano in maniera considerevole allo sviluppo delle seguenti principali patologie: diabete, gastriti, coliti, reflusso gastroesofageo, osteoporosi, dermatiti.

Dottor Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

