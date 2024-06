L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari è stata ammessa dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca al beneficio del 5X1000. I contribuenti, dunque, da quest'anno nella compilazione della dichiarazione dei redditi, possono donare una parte dell'Irpef all'Aou di Cagliari per sostenere la ricerca.

«La ricerca è una delle tre mission principali, insieme ad assistenza e didattica - afferma la direttrice generale dell'Azienda Chiara Seazzu -. Per questo abbiamo attivato all'interno della struttura Sviluppo organizzativo, diretta dal professor Luigi Minerba, un Ufficio ricerca e sperimentazioni cliniche che ha l'obiettivo di accompagnare e affiancare, anche dal punto di vista amministrativo, i ricercatori nel loro lavoro».

Il 5 per mille è la parte dell'imposta Irpef che ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi (attraverso il Modello 730, il Modello Unico 2024, la CU 2024) versa allo Stato, e che ora si può destinar all'Azienda Ospedaliero-Universitaria. Il cinque per mille non costa nulla e non sottrae risorse all'otto per mille e al due per mille. Nello schema di certificazione unica CU 2024 e nelle dichiarazioni Modello 730-1/2024 e Modello Unico 2024 - spiega l'AOU - si trova un riquadro per la scelta della destinazione del cinque per mille con sette riquadri. Si può destinare all'Azienda ospedaliero-universitaria la quota del 5 per mille apponendo la firma nel riquadro riservato al "Finanziamento della ricerca scientifica e della università" e scrivendo il codice fiscale 03108560925 nello spazio apposito.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata