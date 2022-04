L'antivirale orale Paxlovid arriva nelle farmacie. Il farmaco, autorizzato per il trattamento precoce del coronavirus, sarà disponibile dietro presentazione di apposita ricetta medica.

A stabilirlo il protocollo d'intesa tra Ministero della Salute, Aifa, Federfarma Servizi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Adf che rende dispensabile l’antivirale su tutto il territorio nazionale attraverso il supporto della Distribuzione Intermedia.

"L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha chiesto alle nostre Associate di sostenere l'accesso sul territorio ai farmaci antivirali per il trattamento del Covid-19. Federfarma Servizi ha confermato immediatamente la piena disponibilità a collaborare per consentire la pronta reperibilità del medicinale nelle Farmacie", spiega il presidente Antonello Mirone. Le "nostre Aziende di Distribuzione Intermedia, anello centrale della filiera del farmaco – prosegue – renderanno possibile la dispensazione alla popolazione di uno strumento indispensabile per affrontare questa nuova fase della pandemia, nell'ambito del servizio pubblico svolto dai grossisti: un ulteriore tassello per contribuire al buon esito della cura dal Covid19".

COME FUNZIONA – La pillola, prodotta da Pfizer, è indicata nel trattamento domiciliare di pazienti adulti che hanno contratto di recente il Covid-19 con "malattia lieve-moderata". Nello specifico, per persone che non richiedono ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progredire verso malattia grave. "Il trattamento con Paxlovid – spiega Aifa – deve essere iniziato entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi, e deve durare per 5 giorni". L’assunzione, nel dettaglio, è di tre compresse per due volte al giorno per cinque giorni.

COSA CONTIENE – Il Paxlovid è un farmaco combinato che contiene due principi attivi: l'antivirale Nirmatrelvir (nome di sviluppo PF-07321332) unito al Ritonavir. Il Nirmatrelvir riduce l'abilità del Sars-CoV-2 di moltiplicarsi nel corpo del paziente. Il Ritonavir prolunga l'effetto del primo, aiutandolo a rimanere a lungo in circolazione a livelli che abbiano effetti sulla moltiplicazione del virus.

L’EFFICACIA – Nei pazienti in cura con Paxlovid, secondo i dati ad oggi disponibili, è stata osservata una riduzione dell'89% dell'ospedalizzazione o della morte se somministrato entro 3 giorni dall'inizio dei sintomi, e dell'88% entro cinque giorni.

