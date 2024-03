«L'acqua gassata, conosciuta anche come acqua frizzante, è una bevanda che suscita spesso dibattiti sulla sua idoneità all'interno di una dieta equilibrata ed un eventuale impatto sulla salute umana. Innanzitutto, è importante comprendere che l'acqua gassata è semplicemente acqua a cui è stata aggiunta anidride carbonica, il gas che produce le bollicine. Dal punto di vista energetico, l'acqua gasata è praticamente identica all’acqua “liscia”, ma non dal punto di vista metabolico.

Ci sono infatti alcune considerazioni da tenere a mente. L'acqua gassata può causare una sensazione effimera di pienezza nello stomaco a causa delle bollicine su alcune persone, mentre su altre sensazioni di esclusivo disagio gastrointestinale. Resta inoltre il nodo cruciale del residuo fisso (ossia il contenuto di minerali) di queste acque, troppo spesso inadeguato sia come composizione qualitativa sia come titolo in assoluto.

Come sempre, è fondamentale leggere l'etichetta nutrizionale e le informazioni sulla composizione dell'acqua per prendere decisioni informate sulla propria idratazione».

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

