Prevenzione e sensibilizzazione sono le parole chiave delle iniziative in programma il 20 e il 21 settembre a Olbia per dire no al fumo e per lanciare il progetto di screening del tumore al polmone che coinvolgerà tutto il territorio gallurese.

Il programma, patrocinato dal Comune di Olbia, è realizzato dalla ASL Gallura in collaborazione con il Mater Olbia Hospital. Uno dei due eventi vedrà coinvolta anche Walce Aps, l’associazione che svolge a livello nazionale attività di informazione e supporto per pazienti oncologici e le loro famiglie e promuove la Rete Italiana Screening del Polmone (RISP).

Sabato 20, dalle 10.00 alle 18.00, e domenica 21 settembre, dalle 10.00 alle 16.30, la prevenzione scende in piazza Elena di Gallura con l’evento “Esci dal Tunnel. Non bruciarti il futuro”, realizzato da Walce per coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone sull’importanza della prevenzione primaria e sui danni arrecati dal fumo.

Sempre nella giornata di sabato 20 settembre, il Grand Hotel President ospiterà, dalle ore 9.30, il convegno “Insieme verso lo screening del polmone”: sarà l’occasione per approfondire i temi legati all’efficacia delle prevenzione e delle cure per il tumore al polmone, ma soprattutto per lanciare ufficialmente il progetto pilota “Ambulatorio diffuso per la prevenzione e lo screening del tumore polmonare”, finanziato dalla Regione Sardegna grazie ai fondi per la prevenzione primaria con il potenziamento dell’attività degli ambulatori anti-fumo e ai fondi per l’esenzione degli esami radiologici nel sospetto di neoplasia.

