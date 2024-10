La Asl del Sulcis Iglesiente inizia oggi una nuova battaglia contro il tabagismo. Lo slogan adottato dall'azienda sanitaria di Carbonia "Vuoi smettere di fumare?" è emblematico della serie di incontri gratuiti al SER.D (servizio dipendenze) di Carbonia, in viale Trento, che partiranno oggi.

Si terranno degli incontri settimanali per cercare di arginare anche nel territorio il fenomeno.

Si tratta di incontri gratuiti, rivolti a tutti coloro che intendono smettere di fumare, e si terranno tutti i giovedì dalle 18 alle 19.30.

Le varie équipe presuppongono dunque che siano gli utenti a recarsi spontaneamente nella sede per incontrare i medici e gli specialisti in modo da poter pianificare un programma terapeutico tale da arrivare progressivamente a ridurre, se non cancellare, il vizio del fumo ponendo uno stop alla sigaretta.

