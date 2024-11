Mi hanno messo in guardia contro i cibi ricchi di istamina. Quali sono? È vero che andrebbero evitati? Il nutrizionista risponde.

L’istamina, “mediatore chimico” coinvolto nelle risposte allergiche e immunitarie, ha un ruolo fondamentale nelle patologie allergiche quali, per esempio, l’asma, l’orticaria, la rinite ecc, ma è anche presente come “ingrediente naturale” in numerosi alimenti. Il quantitativo di questa sostanza aumenta soprattutto in seguito ad alcuni trattamenti a cui vengono sottoposti i cibi, come la stagionatura o semplicemente la prolungata conservazione.

In cima all’elenco dei cibi che contengono più istamina troviamo formaggi, salame, pesce affumicato, crostacei, vino rosso, spumante, frutti di mare, salsa di soia, ma anche alcuni ortaggi, tra cui i pomodori.

In un organismo sano, l'istamina presente negli alimenti viene degradata velocemente grazie ad un enzima specifico presente a livello dell'intestino tenue, ma questo meccanismo non funziona correttamente nelle persone affette da intolleranza all’istamina che dovrebbero pertanto evitare i suddetti alimenti.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

© Riproduzione riservata