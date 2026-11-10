L'inverno passato sono stati 7,2 milioni gli over 65 vaccinati contro l'influenza in Italia. L'Umbria è la regione con l'adesione più alta, pari al 62%, mentre all'ultimo posto si colloca la Provincia autonoma di Trento. A preoccupare, però, è il confronto con la stagione precedente, che evidenzia un calo di 2,7 punti percentuali tra gli over 65 vaccinati, portando la copertura nazionale sotto il 50% per la prima volta dopo dieci anni.

A evidenziarlo i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute, che parlano di «trend in diminuzione nelle ultime stagioni» con un gap «assolutamente da recuperare», avvertono i medici di famiglia.

LA COPERTURA – Nel 2025-2026 la copertura è infatti scesa dal 52,5% del 2024-2025 al 49,8%, dato molto lontano dall'obiettivo minimo del 75% di vaccinati, percentuale mai raggiunta in Italia, neppure nei periodi d'oro, quando, nel 2005-2006, si era arrivati a vaccinare il 68,3% della popolazione target.

Dopo un progressivo calo, le coperture erano rimbalzate verso l'alto con la pandemia di Covid-19, toccando il 65% nel 2020-2021, per poi riprendere una discesa tuttora in corso.

NELL’ISOLA – In Sardegna i dati parlano di una lieve flessione della copertura negli anziani, che nel confronto fra 2024-2025 e 2025-2026 passa dal 37,6 % al 36,7%, un valore comunque molto basso rispetto alla media nazionale con un solo anziano su tre vaccinato nel periodo considerato. In crescita invece la copertura generale nell’Isola che in due anni sale di due punti percentuali passando dal 13,6% al 15,65%, con un incremento dunque dei vaccinati nella fascia di età più giovane.

Per Niccolò Biancalani, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), da considerare è anche la «diffidenza vaccinale nella popolazione, nata nel post-pandemia Covid e che va assolutamente superata. Perché il vaccino è un'arma di prevenzione di massa che va sfruttata appieno per proteggere soprattutto i più fragili dalle complicanze dell'influenza» incluse polmoniti, potenzialmente letali.

Quanto alla campagna di quest'anno, conclude Biancalani, «è partita tardi, anche per motivi meteorologici, visto il caldo che ci ha accompagnato fino a metà ottobre, ma ora è a pieno ritmo. I vaccini ci sono, sono arrivati alle Regioni e la popolazione sta rispondendo bene. Non ci sono grandi criticità, salvo per la Regione Campania, dove era stata segnalata una scarsità di dosi».

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