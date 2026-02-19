Molti abitanti della Sardegna custodiscono nel loro Dna la variante di un gene capace di ostacolare la crescita del parassita responsabile della malaria: si è probabilmente evoluta a scopo protettivo, dal momento che in passato la malattia era diventata endemica sull'isola.

La variante è stata individuata grazie allo studio italiano pubblicato sulla rivista Nature, che vi ha dedicato anche un editoriale, guidato dall'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Cagliari e dall'Università di Sassari.

La ricerca, alla quale ha partecipato anche l'Università di Torino oltre ad alcuni istituti stranieri, apre la strada allo sviluppo di nuovi farmaci ispirati all'evoluzione umana, capaci di replicare lo stesso meccanismo di difesa. I ricercatori coordinati da Francesco Cucca, di Cnr-Irgb e Università di Sassari, hanno analizzato il Dna di circa 7mila volontari che hanno preso parte al vasto studio di popolazione chiamato Sardinia: un progetto che punta a capire in che modo il patrimonio genetico degli abitanti dell'Isola influenzi migliaia di variabili rilevanti per la salute.

Tra le tante varianti, una legata al gene CCND3 ha catturato l'attenzione degli autori dello studio: questo gene regola lo sviluppo dei globuli rossi, le cellule nelle quali vive il parassita della malaria, e la variante porta a produrre globuli rossi più grandi e con caratteristiche particolari. Quando le cellule provenienti da individui con quella variante sono state infettate in laboratorio, il parassita non è riuscito a proliferare ed è infine morto.

Questa variante, oggi frequente in Sardegna, è però assente nelle regioni del mondo dove la malaria è ancora diffusa. Ciò indica che si è probabilmente evoluta in un momento successivo all'uscita di Homo sapiens dall'Africa. «La genetica umana - conclude Cucca - conserva tracce delle malattie del passato».

