L’appuntamento con “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, è per martedì 1 febbraio alle 17.

Sul tema “Gravidanza e le emergenze ginecologico-ostetriche” gli spettatori potranno rivolgere domande in diretta.

La gravidanza è il periodo che intercorre tra il concepimento del feto e la nascita, in cui nel corpo della donna avvengono molteplici modificazioni a livello fisico, ormonale e psicologico. Tuttavia il percorso, in alcuni casi, non è sempre lineare e possono presentarsi delle problematiche più o meno gravi che portano ad intervenire con urgenza per la salute di mamma e feto.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il dottor Bruno Piras, direttore delle Emergenze ostetrico-ginecologiche del Duilio Casula, e la dottoressa Alice Musinu, ostetrica sempre del Casula.

L’appuntamento può essere seguito in diretta sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

“15 minuti con…” è curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti.

