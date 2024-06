Incidenti legati alla sicurezza alimentare. È questo il tema del 2024 celebrato oggi nella giornata mondiale.

Gli incidenti legati agli alimenti sono situazioni che causano un rischio per la salute successivo al consumo di cibo: eventi legati a problematiche ambientali, controlli alimentari inadeguati, frodi possono favorire incidenti di gravità lieve o severa.

Ogni anno, a livello globale, un individuo su dieci sviluppa una delle 200 malattie associate al consumo di cibo contaminato: circa il 40% dei casi si verifica nei bambini di età inferiore a 5 anni.

Molte malattie di natura infettiva colpiscono primariamente il tratto gastrointestinale: vomito, diarrea e dolore addominale, i sintomi principali. Viene richiesta attenzione da parte di tutti i portatori di interesse per prevenire e controllare nuovi incidenti che possano compromettere la salute pubblica: lavoratori nell’agricoltura, operatori della catena alimentare, preposti ai controlli della sicurezza alimentare e politici possono mettere in essere azioni chiave.

Anche i consumatori, consapevoli dei rischi associati al consumo di alimenti, possono giocare un ruolo cruciale nel tutelare la propria salute. Come sottolineato in un editoriale della rivista Lancet Gastroenterology and Hepatology: «La sicurezza alimentare è affare di tutti».

© Riproduzione riservata