Appuntamento anche in Sardegna per la Giornata mondiale del cuore, che si celebra domani, giovedì 29 settembre, con tante iniziative in tema di prevenzione e sensibilizzazione.

A Quartu Sant’Elena l’organizzazione di volontariato “Quartu Soccorso” dedica la giornata agli studenti delle terze classi delle scuole medie della città, con focus sull’attivazione della catena dei soccorsi e sulla procedura di intervento in caso di arresto cardiaco, con stazioni pratiche che comprenderanno l’uso del defibrillatore semiautomatico (Secondo Defibrillation Day Facile Dae) e dei manichini. Coinvolti nell’evento, organizzato da Quartu Soccorso in collaborazione con SOS Quartu e con la Misericordia di Burcei, più di 30 volontari. Prevista la partecipazione anche degli studenti della 5 B dell’Istituto Superiore Michelangelo di Cagliari.

LA GIORNATA MONDIALE – La ricorrenza che si celebre il 29 settembre, creata dalla World Heart Federation, è una campagna con l’obiettivo di informare le persone sulla pericolosità delle malattie cardiovascolari, comprese le malattie cardiache e l'ictus, non a caso principale causa di morte al mondo con 18,6 milioni di vittime ogni anno.

In evidenza anche le azioni che le persone possono intraprendere per prevenire e controllare l’insorgenza di tali malattie controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco, una dieta malsana e l'inattività fisica, responsabili dell'80% circa delle morti premature dovute a malattie cardiache e ictus.

Tra gli obiettivi, informare sulle modalità per riconoscere tempestivamente un caso di arresto cardiaco, e sui primi soccorsi da prestare in attesa dell’arrivo dei medici, aumentando le possibilità di sopravvivenza della vittima e riducendo l’impatto dei danni.

Alla fine della giornata (in programma nell’area quartese del parco di Molentargius o, in caso di maltempo, nella basilica di Sant’Elena Imperatrice) verrà rilasciato un attestato di partecipazione all'evento.

