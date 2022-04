In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l'Arnas G. Brotzu ha organizzato, dal 20 al 26 aprile, una serie di incontri destinati alla popolazione con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Gli specialisti dei due presìdi dell'Arnas (Oncologico Businco e San Michele), offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, cardiologia pediatrica, dietologia e nutrizione, banca del sangue cordonale.

"Prendersi cura di sé attraverso l'informazione e la prevenzione: questo l'obiettivo delle iniziative organizzate dall'Arnas che, per una settimana, metterà a disposizione della popolazione femminile il team di specialisti dell'Oncologico Businco e del San Michele”, le parole di Agnese Foddis, direttore generale Arnas G. Brotzu.

"Informazione e prevenzione sono i migliori alleati per una diagnosi precoce e per un percorso di cura ottimale per molte patologie al femminile”, prosegue Foddis. “La nostra azienda rinnova in questo modo il suo impegno nei confronti della salute della donna attraverso una programmazione e riorganizzazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini".

POLICLINICO CASULA E SAN GIOVANNI DI DIO

L’Azienda ospedaliera-universitaria sempre di più al fianco delle donne. Anche quest’anno ci sarà uno speciale Open Week al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio, in collaborazione con Onda, l’Osservatorio nazionale per la salute della donna e di genere. Dal 20 al 26 aprile in occasione della settima giornata nazionale della salute della donna (che si celebra il 22 aprile), l’Aou offre gratuitamente consulenze per promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Al San Giovanni di Dio sono previsti questi appuntamenti:

- Il 20 dalle 9 alle 13, la professoressa Anna Maria Fulghesu effettuerà consulenze e visite gratuite a adolescenti ed a giovani donne con problemi di irregolarità del ciclo e disturbi ormonali.

- Il 21 dalle 9 alle 13, il dottor Maurizio D'Alterio, ricercatore dell'Università di Cagliari effettuerà consulenze e visite ginecologiche a pazienti affette da dolori pelvici cronici e/o endometriosi.

- Il 22 dalle 9 alle 13, la professoressa Anna Maria Fulghesu effettuerà consulenze e visite ginecologiche a donne con problematiche ormonali legate al periodo del climaterio e della menopausa.

- Il 26 dalle 9 alle 13, il dottor Kostantinos Marsidis effettuerà consulenze e visite ginecologiche a donne con problemi di incontinenza urinaria, urgenza, prolasso degli organi pelvici.

Al Policlinico Duilio Casula il 20 e il 26 sono previste visite senologiche gratuite dalle 15 alle 19 (Piano 0. Ambulatorio G5) che saranno effettuate dai chirurghi senologi Massimo Dessena e Stefania Farris.

Lo scopo dell’Open week è quello di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione. Obiettivo che si prefigge anche l’Aou di Cagliari, sempre attenta e pronta ad affrontare queste tematiche, e che per questo è stata premiata con due bollini rosa, riconoscimento che viene assegnato agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata