Il vaccino tedesco CureVac fa flop.

Il laboratorio CureVac ha annunciato che il candidato ha mostrato solo il 47% di efficacia, secondo l’analisi di uno studio clinico su larga scala, e in questa fase “non soddisfa i criteri richiesti”.

Il vaccino, si legge in una nota del laboratorio, “ha raggiunto un’efficacia preliminare del 47% contro Covid-19, indipendentemente dalla sua gravità, non soddisfacendo i criteri statistici di successo prestabiliti”.

Lo studio ha coinvolto circa 40mila volontari in Europa e in America Latina. Altro dato per niente soddisfacente è che i risultati provvisori suggeriscono una maggiore efficacia nei più giovani, che scende all’avanzare dell’età, non proteggendo dunque le fasce di popolazione più a rischio di sviluppare una forma grave della malattia.

Il vaccino CureVac è realizzato con la tecnologia a Rna messaggero, come quelli Pfizer e Moderna. La società, che ha sede a Tubinga, aveva stretto un’importante contratto con l’Unione europea, che aveva opzionato 405 milioni di dosi. L’Italia ne attendeva 30 milioni, più dell’intera fornitura di Janssen.

"La Commissione europea e gli Stati membri, nello Steering board, seguono da vicino la questione" della ridotta efficacia del vaccino di Curevac, e attendono "la valutazione dell'Ema", dichiara un portavoce dell’esecutivo Ue.

