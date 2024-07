Il gelato, un alimento troppo spesso demonizzato durante le diete, può se consumato nella maniera adeguata, diventare un mero peccato veniale.

Da gustare preferibilmente da solo per evitare lotte metaboliche intestine, il gelato può essere considerato un pasto veloce piacevole e soddisfacente. Questo alimento è infatti normalmente composto da latte, uova, frutta, frutta secca, tutti alimenti che, se sapientemente dosati possono rientrare nella dieta di chiunque. Occorre per semplicità distinguere principalmente due casi: quello di chi sta seguendo una dieta ipocalorica e chi invece vuole non perdere la propria silhouette. Nel primo caso è preferibile scegliere un gelato alla frutta piuttosto che alla crema e scegliere un formato medio di 2-3 palline e 2-3 cialde direttamente in sostituzione del pranzo o della cena. Nel secondo è possibile inserire un gelato fatto di due-tre gusti a scelta massimo due volte a settimana in luogo di uno dei due spuntini.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

