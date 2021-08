Allarme in Sardegna per la grave situazione di carenza sangue e del personale sanitario dei 14 Centri trasfusionali dell’Isola "che ormai da troppe settimane si trovano a lavorare in costante affanno, influenzando negativamente lo stato di salute delle persone affette da Emoglobinopatie e di tutti i pazienti che necessitano di terapie trasfusionali salvavita".

Lo denuncia Thalassa Azione Onlus APS insieme all'Associazione Prometeo Onlus e alle Associazioni del Comitato "Difendiamo il Microcitemico".

"Il sangue – spiegano le associazioni in una lettera aperta – è un farmaco salvavita che non si può produrre in laboratorio, i cittadini della nostra Regione hanno già dimostrato grande sensibilità e generosità dando il loro prezioso contributo con il loro periodico e gratuito gesto della donazione, grazie anche all'instancabile dedizione e all'impegno di tante Associazioni, come Avis, Fratres, Volontari della Solidarietà che si spendono con volontari e volontarie e con tutti i mezzi e strumenti che hanno a disposizione per la raccolta”.

"I nostri continui inviti rivolti all'Assessorato alla Sanità perché si prenda carico di progettare ed attuare delle campagne di sensibilizzazione alla donazione, metta in essere strategia all'incentivazione alla donazione di sangue e organi – proseguono – sono rimasti vani".

"In tutti i centri e in particolare a Cagliari, assistiamo quotidianamente a terapie trasfusionali rimandate di giorni con ripercussioni negative sulla qualità dell'assistenza e della vita dei pazienti con emoglobinopatia, onco-ematologici in età pediatrica e adulta e tutti i cittadini che necessitano di interventi urgenti o trapianti d'organo”.

"Chiediamo che l'assessore, i dirigenti dell'assessorato, i dirigenti dell'ATS e dell'Azienda Brotzu, i dirigenti delle vecchie/nuove Assl e tutti coloro che sono preposti – la conclusione – agiscano tempestivamente per risolvere la carenza d'organico dei Centri Trasfusionali e programmino adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione per la donazione del sangue".

