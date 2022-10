La lotta all’osteoporosi per le donne in post menopausa non è poi così impossibile e lo suggerisce un’interrogazione alla Giunta regionale del consigliere regionale sardista Fabio Usai.

Si tratterebbe di utilizzare il farmaco, Romosozunab, già introdotto di recente dall'azienda sanitaria della Liguria: "Ho rivolto un'interrogazione all'assessore regionale Nieddu per capire se anche nella nostra Isola siano state introdotte terapie come già in uso nella Regione Liguria: è necessario che anche le donne sarde colpite da questa grave patologia possano contrastarla efficacemente: in Sardegna l'osteoporosi coinvolge purtroppo oltre 200.000 donne over 60 e l'introduzione di questo farmaco non è più procrastinabile".

L'innovativo farmaco appartiene ad una categoria speciale considerata altamente innovativa nell'affrontare le fratture post menopausa.

Nei giorni scorsi l'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera all'utilizzo di questo medicinale e prima fra tutte la ASL 3 della Liguria lo ha introdotto praticamente all'istante: "Dobbiamo esserne capaci anche noi", conclude il consigliere regionale.

