Un incontro per sensibilizzare sull’importanza di donare il proprio midollo osseo, un gesto che può fare la differenza e salvare vite umane.

L’appuntamento, organizzato dall'Associazione Donatori di Midollo Osseo Sassari (ADMOS), è andato in scena nei giorni scorsi nell'auditorium della scuola Polo Tecnico Devilla di Sassari, alla presenza di moltissimi studenti.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il personale scolastico, in particolare la professoressa Gabriela Serra e la referente dell’Istituto Beatrice Nuvoli, e le dottoresse dell’ADMOS, Viviana Cotza, Carolina Podestà, Mariagiovanna Argiola e Alessandra Posadinu che hanno offerto le loro competenze per trasmettere in modo efficace un messaggio tanto complesso quanto essenziale.

La fase di preparazione ha richiesto uno sforzo congiunto e meticoloso: le professoresse hanno lavorato per settimane organizzando e promuovendo l'evento, cercando di coinvolgere quanti più studenti possibile. Il loro impegno è stato ripagato dalla presenza numerosa di ragazzi nell’auditorium scolastico e non solo: al termine dell’incontro, che ha accolto anche diverse testimonianze, ben 48 giovani hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, compiendo un passo concreto verso l'aiuto al prossimo.

