Due nuove sedi territoriali per i disturbi cognitivi e le demenze, in attesa che anche a Oristano possa riprendere l'attività ambulatoriale, sospesa dallo scorso ottobre dopo che l’ultima neurologa in servizio aveva lasciato l'incarico.



A Terralba e Ales, a partire rispettivamente dal 18 e dal 19 marzo, saranno attivi due centri che consentiranno ai pazienti di essere curati il più vicino possibile alle loro abitazioni. «Inizialmente l'attività dei due ambulatori si svolgerà ogni quindici giorni e le sedute prevedranno due prime visite e dai 4 ai 5 controlli per ogni seduta - spiega il dottor Lorenzo Fiorin, responsabile del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze hub di Ghilarza - questa organizzazione potrà essere modificata nei prossimi mesi e prevedere anche un'apertura settimanale delle due sedi in base alle richieste di visite».

Il coordinamento sarà affidato al Centro di Ghilarza, al quale i cittadini si dovranno rivolgere per prenotare i primi consulti. Gli utenti seguiti nella cittadina del Guilcier saranno progressivamente trasferiti nelle sedi più vicine al proprio domicilio. Per il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi l'attivazione delle due sedi «garantirà ancora meglio la continuità di cure e il rispetto dei protocolli sanitari in particolare per i malati di Alzheimer».

