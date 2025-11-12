Il fegato è un organo instancabile: filtra tossine, metabolizza nutrienti e regola l’energia del corpo. Eppure, spesso lo mettiamo alla prova con eccessi alimentari, alcol e stili di vita disordinati.

Prendersene cura significa alleggerire il suo lavoro, scegliendo cibi che lo aiutano a “respirare”. Verdure amare come carciofi, cicoria e radicchio stimolano la produzione di bile e favoriscono la depurazione; le fibre dei cereali integrali e della frutta aiutano l’eliminazione delle scorie. Via libera anche ad alimenti ricchi di antiossidanti come curcuma, limone e tè verde.

Da limitare invece fritti, zuccheri raffinati, alcol e insaccati: sovraccaricano il fegato e ne rallentano le funzioni. Anche il peso corporeo gioca un ruolo chiave: quando l’apporto calorico supera regolarmente il fabbisogno, l’organismo tende ad accumulare grasso non solo nel tessuto adiposo, ma anche all’interno delle cellule epatiche!

Prendersi cura del fegato significa volersi bene: più leggerezza a tavola, più energia ogni giorno.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

