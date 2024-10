La festa di Halloween ha ormai da tempo valicato i confini geografici diventando un appuntamento annuale anche da noi in Sardegna. Qui il menù a tema potrebbe essere addirittura salutare! Potete infatti decidere di schierare una discreta varietà di protagonisti stagionali tutti nel podio dei super-food autunnali.

La regina assoluta della stagione è sicuramente la zucca, da gustare come condimento di un buon risotto, di una sfiziosa pasta fresca oppure semplicemente da sola leggermente speziata come confortante vellutata. Il secondo posto se lo aggiudica invece la sana e nutriente barbabietola che oltre il suo colore a tema ci porta un vero concentrato di sali minerali e vitamine. La consiglio per i palati fini mantecata a delle evergreen linguine aglio ed olio.

A chiudere il podio non può mancare certo il cavolo viola condimento speciale per gli amanti degli gnocchi. Niente paura, comunque, per i tradizionalisti si può salvare tradizione e salute anche con un classico spaghetto al pomodoro che con il suo tradizionale colore rosso richiama da sempre vampiri e pipistrelli.

Pietro Senette, nutrizionista e ricercatore

© Riproduzione riservata