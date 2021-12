Le persone che si sottopongono alla terza dose di vaccino hanno un rischio di morte per Covid-19 del 90% più basso rispetto a chi si è fermato alla seconda dose. È quanto emerge da uno studio coordinato da ricercatori del Clalit Health Services di Tel Aviv pubblicato sul New England Journal of Medicine.

LA RICERCA – La ricerca ha preso in considerazione oltre 800 mila ultra-cinquantenni vaccinati con due o tre dosi del vaccino Pfizer/BioNTech tra agosto e settembre scorsi, dunque prima dell'avvento della variante Omicron. In entrambi i gruppi, nei due mesi successivi alla vaccinazione, il tasso di mortalità per Covid è risultato molto basso, ma con una notevole differenza tra chi aveva fatto due o tre dosi: nel gruppo che si era sottoposto alla dose booster si sono registrati 1,6 decessi per milione per ogni giorno di durata dello studio, mentre nel gruppo con due sole dosi si sono verificati 29,8 decessi per milione.

"Il nostro studio ha mostrato che i partecipanti che hanno ricevuto un richiamo almeno 5 mesi dopo una seconda dose di BNT162b2 hanno avuto una mortalità del 90% inferiore a causa di Covid-19 a breve termine rispetto ai partecipanti che non hanno ricevuto un richiamo. Tuttavia, sono necessari studi con periodi di follow-up a più lungo termine per valutare l'efficacia e la sicurezza del richiamo", la conclusione dei ricercatori.

(Unioneonline/v.l.)

