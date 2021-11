La commissione tedesca specializzata sui vaccini Stiko consiglia alle persone sotto i 30 anni di vaccinarsi soltanto con Biontech-Pfizer.

Secondo gli esperti di questa Commissione indipendente, che generalmente adotta una linea più cauta rispetto al governo tedesco, nei giovani sotto i 30 anni, maschi e femmine, sono stati infatti osservati più casi di pericardite e infiammazioni dei muscoli cardiaci dopo la somministrazione di Moderna.

Il vaccino Moderna è molto simile a quello di Pfizer BioNTech, come ha sottolineato anche la stessa Aifa, ma fra i due esistono alcune differenze.

Entrambi, in particolare, sfruttano la tecnologia a m-RNA, e contengono cioè il “codice” necessario per la produzione della proteina Spike, responsabile della rapida diffusione del SARS-CoV-2 nelle cellule umane. Questo “messaggio” entra nel citoplasma della cellula (veicolato da una “capsula” costituita da nanoparticelle liposomiali) e viene “tradotto” per l’assemblaggio della proteina, contro la quale si sviluppa la reazione imunitaria.

A cambiare fra i due vaccini sono gli additivi utilizzati, che consentono fra l’altro a Moderna di essere conservato a temperature meno “fredde” rispetto a quelle previste per Pfizer.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata