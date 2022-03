La gran parte delle infezioni da Omicron nei bambini non danno particolari problemi, tuttavia, la variante potrebbe causare forme gravi più frequentemente rispetto alle versioni del virus che l'hanno preceduta.

È quanto emerge da uno studio dell'University of Hong Kong pubblicato in pre-print su "The Lancet”.

La ricerca ha analizzato le cartelle cliniche di 1.147 bambini con meno di 11 anni non vaccinati ricoverati per Covid a febbraio scorso a Hong Kong, quando era dominante Omicron BA.2. La gran parte di essi (l'80,2%) aveva meno di 5 anni. Nel periodo considerato, si sono verificati 4 decessi, 3 dei quali in bambini che non avevano precedenti problemi di salute.

Nelle precedenti 4 ondate, che fino a novembre avevano portato a 737 ricoveri, non si era verificato nessun decesso in questa fascia di età.

Lo studio ha mostrato che la letalità di Omicron tra i ricoverati (0,35%) è inoltre risultata essere 7 volte più alta dell'influenza e 6 volte più alta di altri virus parainfluenzali. (ANSA).

