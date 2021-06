La medicina territoriale, la situazione dei distretti sanitari di Alghero, Ozieri e Sassari, l’andamento della campagna vaccinale sono stati tra i temi trattati oggi nel corso della conferenza territoriale socio sanitaria della Asl di Sassari

Unanime il coro di coloro che hanno partecipato all’incontro che si è tenuto nei locali de Lo Quarter: quello di avere un confronto sempre più serrato per arrivare a ottenere dei risultati concreti.

Erano presenti i sindaci delle città facenti parte dei distretti, il sindaco di Sassari Nanni Campus, di Ozieri Marco Murgia, il commissario straordinario dell’Ares - ATS Sardegna, Massimo Temussi, il commissario straordinario della Asl Sassari, Flavio Sensi, il presidente del consiglio regionale Michele Pais, i consiglieri regionali Pietro Maieli, Daniele Cocco e Gianfranco Satta, mentre l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu era in videocollegamento.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Thiesi, ma in questo caso in veste di presidente della conferenza di distretto, Gianfranco Soletta.

Per il sindaco di Alghero, Mario Conoci, serve “la necessità di un collegamento sempre più stretto tra sindaci, autorità sanitaria e operatori, per mettere in campo uno sforzo straordinario da parte di tutti, in questa fase in cui è necessario essere maggiormente responsabili nei confronti dell’emergenza sanitaria”

L’appuntamento è ora per l’8 luglio quando sarà convocato un tavolo di lavoro fra autorità sanitarie e sindaci per affrontare nel dettaglio le problematiche e iniziare una programmazione concordata.

“C’è bisogno di condividere, decidere e di farlo rapidamente e bene”, ha concluso il primo cittadino di Alghero.

© Riproduzione riservata