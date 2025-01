Le festività natalizie sono un periodo di gioia, condivisione e, ahimè, di eccessi alimentari. Tra pranzi abbondanti, cenoni, dolci natalizi e brindisi, non è raro che si accumuli qualche chilo in più. La buona notizia è che, se seguiamo un approccio specificamente calibrato sul nostro corpo, è possibile tornare in forma in tempi relativamente brevi.

Un principio fondante del mondo della corretta nutrizione, è infatti che non esista una “dieta universale” che vada bene per tutti. Ogni individuo è unico, con caratteristiche fisiche, genetiche, metaboliche, ambientali ed emotive che influenzano il modo in cui il corpo reagisce agli alimenti.

Questo è il motivo per cui avere una dieta personalizzata, cucita addosso alle proprie esigenze specifiche, è essenziale non solo per raggiungere subito gli obbiettivi desiderati ma soprattutto per mantenere il benessere a lungo termine. Per esempio, una persona con diabete dovrebbe gestire al meglio con la dieta i livelli glicemici, mentre chi soffre di patologie cardiovascolari migliorare la propria salute cardiaca.

DOTT. PIETRO SENETTE

NUTRIZIONISTA E RICERCATORE

