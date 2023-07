Con il caldo torrido che non molla la presa sull’Isola aumentano i rischi per la salute legati ai picchi delle alte temperature. Fra le persone più esposte gli anziani, i più fragili e chi è costretto a vivere in condizioni di marginalità estrema, e proprio a loro si rivolge anzitutto il decalogo della Croce Rossa Italiana contenente raccomandazioni e consigli utili per difendersi dal clima estremo.

Bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde, mangiare frutta e verdure, evitare di stare esposti al sole a lungo, evitare di bere alcolici, usare vestiti leggeri sono le principali raccomandazioni che l’Associazione rilancia anche attraverso la campagna #EffettoTerra. Le ondate di calore, infatti, sono una delle conseguenze dei cambiamenti climatici e rientrano nello spettro degli eventi climatici estremi che negli ultimi anni si sono verificati con sempre maggiore frequenza.

Ecco allora i dieci consigli della Croce Rossa per difendersi dal caldo:

1) Esci solo nelle ore più fresche del giorno e se possibile frequenta parchi e zone alberate. La presenza di vegetazione abbassa di diversi gradi la temperatura.

2) Se esci di casa, porta con te una borraccia e verifica che sul percorso ci siano fontanelle. Ci sono molte App che possono aiutarti a trovarle.

3) Porta sempre con te un cappello e la crema solare.

4) Con il caldo il corpo ha bisogno di meno calorie: consuma pasti piccoli e leggeri, preferisci frutta e verdura. Una dieta buona per il caldo e per il Pianeta.

5) Se non hai un condizionatore o vuoi limitarne l’uso, mantieni freschi gli ambienti di casa, tenendo finestre e tapparelle chiuse durante il giorno e aprendole la sera. Se utilizzi il condizionatore, non superare i 5 gradi di differenza con l’esterno. Mentre, se usi un ventilatore ricordati di non puntarlo direttamente su di te o altre persone.

6) Bevi molta acqua ed evita le bevande alcoliche che aumentano la disidratazione. Ricorda che l’acqua del rubinetto o della fontanella ha un minore impatto ambientale.

7) Non trascurare l’abbigliamento: abiti ampi e tessuti leggeri, naturali e di colore chiaro possono aiutarti a regolare la temperatura del corpo.

8) Prima di metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo e preparati in anticipo.

9) Sapevi che le donne, le persone anziane e i bambini sono più soggetti alle ondate di calore? Proteggili dai rischi per la salute seguendo i nostri consigli e, quando si verificano picchi di alte temperature, assicurati che stiano bene.

10) Se manifesti uno di questi sintomi potrebbe trattarsi di un colpo di calore: affanno, dolore toracico, confusione, debolezza, vertigini o crampi. Cerca assistenza medica e, in caso di emergenza, chiama il 112 o il 118.

(Unioneonline/v.l.)

