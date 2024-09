Il nutrizionista fornisce alcuni suggerimenti su come comportarci nei giorni di particolare afa

In genere nei giorni in cui le temperature si alzano tanto e l’afa fa perdere il respiro, sarebbe indicato fare pasti leggeri, facilmente digeribili che apportino acqua, vitamine e sali minerali persi con la sudorazione. Via libera ad insalate a base di verdura fresca, ad esempio i cetrioli fantastici per rifornirci di acqua e antiossidanti. Madre natura ci offre poi ancora tutta la frutta estiva, ricca di acqua quasi a ricordarci che in questa stagione è fondamentale mantenere un buono stato di idratazione. Meloni, anguria, pesche che contengono un mix di sali minerali e vitamine che proteggono la pelle dall’invecchiamento; more e uve, specialmente quelle rosse che ci aiutano a fare il pieno di antiossidanti e sostenere il microcircolo venoso e linfatico. È d’altro canto importante ridurre drasticamente l’apporto di alcool, bevande zuccherate e cibi eccessivamente grassi che rischiano di appesantire la digestione. È fondamentale inoltre bere più acqua del solito lontano dai pasti, magari aromatizzata con una fetta di limone che ne aumenta la capacità dissetante.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

