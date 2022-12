Un nuovo mammografo in dotazione all’ospedale oncologico di Cagliari.

Il macchinario, finanziato grazie alla raccolta fondi "Un mammografo per il Businco", ideata e coordinata da Palazzo Doglio e Summer Mode con il supporto di Sinergia Femminile ed il gruppo Abbracciamo un Sogno, sarà inaugurato martedì 6 dicembre (alle 10.30), nella sala congressi dell’ospedale.

Il mammografo, operativo nella Radiologia del Businco dallo scorso mese, potenzia la dotazione esistente dell'ospedale, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa per l'esame di controllo al seno.

Si tratta di un macchinario di ultima generazione dotato di un ampio angolo di acquisizione che permette un elevato numero di proiezioni ad alta qualità diagnostica, basse radiazioni ionizzanti ed elevato comfort per la donna.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare avanti con determinazione questa campagna in un periodo come quello appena trascorso, grazie alla quale l'ospedale e le donne che ne avranno bisogno potranno trarre vantaggio da questo fondamentale strumento diagnostico», spiega Lorenzo Giannuzzi, fondatore di Palazzo Doglio.

«Il nostro ospedale oncologico è da sempre un riferimento regionale per la cura delle tante patologie tumorali grazie ai nostri professionisti sanitari che si avvalgono delle più moderne apparecchiature - aggiunge la direttrice generale dell'Arnas G. Brotzu, Agnese Foddis - La prevenzione rimane uno strumento indispensabile per la cura del tumore mammario e il mammografo donato andrà a potenziare l'equipaggiamento della radiologia del Businco, permettendo così di avere in fase di screening diagnosi sempre più precise al servizio delle nostre pazienti».

