Il sogno di prolungare la bellezza della tintarella, che accomuna molti vacanzieri al rientro in città, è possibile. Ma sole e caldo mettono a dura prova la pelle d’estate, ragion per cui, al ritorno a casa, è buona norma procedere con trattamenti che restituiscano all’epidermide la giusta armonia. Preservando il colorito.

«Pulizia del viso e idratazione e rigenerazione della pelle, che ha subito uno stress in seguito all’esposizione al sole e al caldo, vanno per la maggiore», esordisce Fiorella Razzi (a destra nella foto), titolare in società con Federica Galistu (a sinistra) del centro estetico Effe Beauty Olbia. «Eliminare le cellule morte con lo scrub, che leviga e rigenera, consentendo alla cute di respirare, è il primo passo: poi, l’epidermide sarà pronta a ricevere trattamenti mirati. Col macchinario si può agire in profondità, ma anche l’azione manuale si rivela efficace grazie all’uso di cosmetici che hanno, peraltro, il vantaggio di potere essere utilizzati anche a casa dalla cliente, che può creare una propria emulsione a base di crema e siero: è la novità della stagione, che farà, a breve, il suo debutto in cabina», prosegue la professionista gallurese. «Si parla di un trattamento personalizzato, con prodotti ricchi di principi attivi dal forte potere veicolante, che penetrano in profondità per risolvere e prevenire l’inestetismo che vogliamo combattere, con un’azione prolungata nel tempo: la complementarietà del trattamento domiciliare offre, peraltro, il vantaggio di poter continuare la cura comodamente».

Dermosoluzioni senza bisturi, insomma. L’elenco è lungo: c’è il trattamento detossinante, che libera la pelle del corpo da scorie e tossine che la rendono grigia e spessa, l’anti-age, contro macchie, mancanza di tono e pelle svuotata, per chi necessita di un trattamento rivitalizzante, e dopo il quale le rughe risulterebbero appianate, la pelle distesa e rimpolpata e l’incarnato levigato e ringiovanito, e il nutriente, che offre ristoro da secchezza e disidratazione attraverso un trattamento ricco e riconfortante, nutrendo e idratando la pelle nel profondo. Ma anche quello rilassante, a base di acido ialuronico, olio di magnesio, pantenolo e oligopeptide 3, e il trattamento illuminante, che contrasta pelle spenta, macchie cutanee e discromie, prevenendo la comparsa di nuove macchie.

«In realtà, la cura della pelle la cliente media l’abbandona mai, seguendo la stagionalità», aggiunge Fiorella Fazzi, «ma è anche vero che dopo l’estate c’è la necessità di correre un po’ ai ripari per ristorare la pelle dopo una stagione stressante». Meno richieste di smalti permanenti ai piedi e trucco semi permanente per il viso e più cura per la pelle caratterizzano, dunque, il rientro dalle vacanze. «Delle signore ma anche di qualche uomo», sottolinea in chiusura l’estetista.

Ilenia Giagnoni

