Una giornata dedicata alla raccolta fondi destinati all’associazione Famiglie Sma, atrofia muscolare e spinale. L’iniziativa è in programma per domenica ad Assemini dalle 10 alle 18 nella sede della polisportiva Asd Atletico A, in via Oslo. Qui sarà possibile partecipare a tanti giochi allestiti per adulti e bambini, grazie al supporto gratuito di varie associazioni.

L'associazione ha potuto organizzare la manifestazione dopo due anni di stop forzato, causa emergenza Covid.

Oltre che per diffondere la conoscenza della malattia e sensibilizzare le persone del Cagliaritano, l’obiettivo di quest’anno è raccogliere fondi per creare una rete di supporto e formare persone che accompagneranno i bambini nel loro futuro.

Tra gli obiettivi anche il supporto economico alle famiglie ogni mese costrette a viaggi nella penisola.

