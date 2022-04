“Asma, diagnosi e trattamento” è l’argomento che verrà trattato oggi, 26 aprile, nella puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Gli spettatori potranno fare domanda in diretta nel live con Stefano Del Giacco, immunologo e allergologo del Policlinico Duilio Casula, ospite della rubrica condotta da Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou.

Mercoledì, inoltre, i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

