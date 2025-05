Insediato, anche, nella Asl Gallura, il nuovo commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale. Ottaviano Contu, dirigente medico di lungo corso nei territori del sassarese e della Gallura, ha lavorato nei presidi ospedalieri di Ozieri e Tempio Pausania in cui ha ricoperto l’incarico di direttore della Struttura complessa di Radiologia.

Dopo una prima serie di contatti avuti nella giornata di ieri con il personale della direzione strategica, proseguono anche questa mattina gli incontri del commissario con il personale. «Lavoro da dodici anni come medico per questa azienda e vivo in prima persona, insieme ai miei colleghi, le difficoltà del sistema sanitario», dice Contu.

«Con il dialogo e l’esperienza maturata sia in corsia sia nella direzione di Struttura», sottolinea il commissario straordinario della Asl Gallura, «intendo gettare le basi per rendere più efficienti i processi e mettere il personale nelle condizioni di ottimizzare tutta l’attività».

© Riproduzione riservata