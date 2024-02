Uno screening oculistico gratuito, in Piazza Risorgimento, in data però ancora da stabilirsi; ad effettuarlo, nell’ambito dell’attività di prevenzione e sensibilizzazione alle problematiche legate alle malattie oculari, sarà l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione territoriale di Sassari.

Le visite, sotto il patrocinio gratuito del Comune, saranno effettuate presso un ambulatorio mobile denominato AMO (Ambulatorio Mobile Oculistico) da professionisti sanitari iscritti all’albo e abilitati allo svolgimento dei test visivi. Un modo significativo e concreto questo, come scrive Francesco Santoro, presidente UICI e IAPB di Sassari, «di rispondere a quelle richieste nate dalla difficoltà sempre più crescente di vedere garantito il proprio diritto alla salute, causa lunghe liste d’attesa. Particolare attenzione è rivolta a tutti quei soggetti che, per motivi di carattere culturale, economico o disinformazione sanitaria non si sono mai sottoposti a uno screening oculistico di controllo».

Dell’iniziativa gli organizzatori intendono rendere beneficiari i cittadini di tutto il Nord Sardegna con presenze anche in altri comuni. Sia l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) sia l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità (IAPB), sezione territoriale di Sassari, scrive ancora Santoro, «coltivano da anni l’obiettivo di tutela del diritto alla salute degli occhi e nel perseguire ciò, a livello nazionale, regionale e locale si cerca di diffondere la conoscenza delle principali malattie oculari, causa di cecità o di ipovisione a tutte le età e di promuovere, organizzare sul territorio iniziative per la prevenzione delle minorazioni visive, anche attraverso l’utilizzo di Ambulatori mobili oculistici (AMO)».

© Riproduzione riservata