Rientra l’allarme sulle isole neonatali del Materno infantile a Sassari.

L’Azienda ospedaliero-universitaria dice la sua dopo la segnalazione sui social di alcuni presunti disservizi relativi alle attrezzature necessarie per affrontare, in alcuni frangenti, il post-parto.

Soprattutto si denunciava come una delle tre funzioni dell’isola, quella legata al regolamento della temperatura del neonato, fosse fuori uso da oltre un mese.

Se l’Aou riconosce lo stop del pannello radiante, ridimensiona però di parecchio l’arco temporale del guasto, ridotto a un paio di giorni, riferendo che, in ogni caso, i bimbi avevano potuto usufruire di cure alternative e complementari.

L’altra criticità resa nota riguardava il il bilirubinometro, un rilevatore transcutaneo in grado di diagnosticare, nell’immediatezza della nascita, un eventuale ittero e di cui si denunciava pure qui il non funzionamento per diversi giorni. Per l’Azienda il disservizio sarebbe stato marginale e avrebbe solo causato un prelievo minimo in più di sangue dal tallone con una punturina sottile e senza far soffrire il piccolo. In entrambe le situazioni si è dovuto far arrivare il ricambio della strumentazione dall’estero.

Ad ogni modo l’Aou ha dichiarato che le isole neonatali al momento funzionano alla perfezione.

