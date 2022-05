In occasione della Giornata mondiale senza tabacco l'Aou di Sassari, con il Centro antifumo, e la sezione sassarese della Lilt hanno unito le forze per un'azione di sensibilizzazione e prevenzione tra i ragazzi delle scuole.

GLI INCONTRI – Due gli appuntamenti: nella prima parte della mattinata con i ragazzi delle scuole medie di via Ogliastra e, a fine mattina, con gli studenti del liceo artistico "Filippo Figari" di via Piazza D'Armi. Nell'aula magna dell'Istituto comprensivo Monte Rosello Alto di via Ogliastra, diretto da Rita Paola Spanedda, Aou e Lilt hanno incontrato circa 40 ragazzi delle seconde classi delle scuole medie. Nell'aula magna del Liceo artistico "Figari", diretto da Mariano Muggianu, sono stati coinvolti i ragazzi delle quarte e delle quinte, accompagnati dalle loro professoresse Luisa Urru e Francesca Anedda.

Durante gli incontri è stato sottolineato che il tabagismo è uno dei più grandi problemi della sanità pubblica a livello mondiale e costituisce uno dei maggiori fattori di rischio per lo sviluppo di malattie respiratorie, di bronco pneumopatie cronico ostruttive, di patologie cardiovascolari e neurologiche quindi di tumori al polmone, all'esofago oltre che in altre varie parti del corpo.

I DATI – In Italia a fumare sono circa 1,2 milioni di ragazzi compresi nella fascia d'età tra i 15 e i 17 anni, il 22,5% sono ragazzi e il 17,3% sono ragazze. In Sardegna i dati evidenziano un 22% dei quindicenni sardi fumatori.

A Sassari è in funzione il Centro antifumo dell'unità operativa di Pneumologia dell'Aou diretta dal professor Pietro Pirina: per accedere all'ambulatorio è necessario fissare un appuntamento.

