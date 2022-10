Parlare con le donne della consapevolezza della ricostruzione mammaria è uno degli argomenti al centro dell’incontro webinar con i centri di senologia italiani che aderiscono all’iniziativa che si svolge anche a Sassari in occasione del “Bra Day”, il Breast reconstruction awarness day.

L’appuntamento è per il 19 ottobre a Sassari, nei locali della Senologia multidisciplinare aziendale coordinata, per l’evento organizzato dalla Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Azienda ospedaliero universitaria diretta dal professor Corrado Rubino in collaborazione con la Sicpre, la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica.

Rubino aprirà i lavori alle 9, seguiranno gli interventi della dottoressa Germana Sini, chirurgo plastico, che si occuperà di dare una panoramica sulla ricostruzione mammaria, e della dottoressa Michela Pinna, chirurgo plastico, che parlerà della ricostruzione del complesso areola-capezzolo.

Alle ore 10.15 ospite della giornata la vicepresidente della Cantina Sociale Santa Maria La Palma, Gianfranca Pirisi, che comunicherà i dati sulla raccolta fondi per l'acquisto di un dermopigmentatore, un tatuatore medico per la ricostruzione dell’areola e del capezzolo, che sarà donato alla Smac. Dalle 10.30 alle 13.30 il collegamento webinar nazionale con i centri di senologia che aderiscono all’iniziativa. Durante la diretta alcune donne operate al seno porteranno la loro testimonianza.

Dalle 13 alle 14, la parola passerà alle donne che potranno fare delle domande alle quali risponderanno gli specialisti collegati via web dai centri che partecipano al Bra Day. Lo slogan scelto dalla Sicpre per la giornata è “La protagonista sei tu”, proprio a indicare la volontà di dare la parola alle donne, in modo che possano raccontare le loro esperienze e i loro desiderata.

