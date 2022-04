Si parla di allergie nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 12 aprile alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professore Stefano Del Giacco, allergologo e immunologo del Policlinico Duilio Casula.

Le allergie sono patologie in continua diffusione, ne è affetto il 25 per cento degli italiani, un cittadino su quattro. Provocate da una reazione eccessiva del sistema immunitario, le allergie rientrano nell’epidemiologia delle società moderne. Assume rilevanza il dato riguardante le allergie respiratorie, che interessano circa il 18-20% degli italiani. In Sardegna, gli allergeni più comuni che provocano problemi respiratori sono i pollini rilasciati dalle graminacee, dalla parietaria, dalle composite e dall’olivo.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

© Riproduzione riservata