Richiamo dalla catena di supermercati Metro di un tipo di carne venduta nei suoi punti vendita per presenza di questa escherichia coli.

L’escherichia coli è un germe appartenente alla famiglia delle Enterobacteriaceae, famiglia che include un numero ampio di specie batteriche come salmonella e klebsiella il cui habitat naturale è rappresentato dall’intestino dell’uomo e di altri animali. Alcuni ceppi di escherichia coli, definiti “produttori di Shiga-Tossina” o “verocitotossici” (STEC o VTEC), sono in grado di produrre tossine pericolose per la salute umana, inducendo una grave forma di diarrea emorragica.

Inoltre, una possibile complicazione (5-10% dei casi) a seguito di una infezione da STEC, frequente soprattutto nei bambini, è la sindrome emolitica-uremica (SEU), malattia che si caratterizza per una grave insufficienza renale acuta (spesso è necessario ricorrere alla dialisi), oltre che da anemia e piastrinopenia (ridotto numero di piastrine) e che in alcuni casi (circa il 20%) si rivela fatale.

Il batterio della escherichia coli STEC, come segnalato dallo sportello dei diritti, è stato riscontrato nella “sottofesa di vitello eu sv mc” a marchio “Metro Chef” venduta da da Metro Italia Cash & Carry Spa Italia.

Ecco i dettagli: lotto di produzione 10010115; marchio di identificazione del produttore BE2EG/1; prodotto da VANLOMMEL N.V. 11.08.2021 Industrielaan 21 2250 Olen Belgium; data di scadenza 23/08/2021.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata