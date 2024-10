Nel 2022, l’ultima giornata di screening aveva fatto registrare il tutto esaurito in città, tanto che molte richieste pervenute all’assessorato alle politiche sociali erano state rinviate. Dopo due anni, il Comune di Quartucciu ha deciso di riproporre l’iniziativa con l’evento “La prevenzione non ha età”, previsto per venerdì 25 ottobre, dalle 15 alle 19, presso il palazzetto dello sport “Beatrice Lopez” in via Monte Spada. Sarà offerto uno screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno. Le prenotazioni potranno essere effettuate giovedì 24 ottobre, dalle 16 alle 17, chiamando il numero 3297910594.

«Partecipare alla campagna di screening può fare la differenza – ha dichiarato l’assessora Maria Grazia Fois –. La diagnosi precoce consente di intervenire in modo meno invasivo e di aumentare significativamente le possibilità di guarigione. Invito tutte le donne a sottoporsi allo screening e a prestare attenzione alla propria salute».

Ottobre è, infatti, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e alla sensibilizzazione sull’importanza cruciale della diagnosi precoce. Il carcinoma mammario è il tumore più diffuso tra le donne, rappresentando circa un terzo dei casi oncologici femminili. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati oltre cinquantamila nuovi casi. Dalla fine degli anni Novanta, grazie ai programmi di prevenzione e ai progressi nelle terapie, si registra una costante riduzione della mortalità per questa patologia.

© Riproduzione riservata