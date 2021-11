L'oncologa che avrebbe dovuto prendere servizio il 15 novembre all'ospedale di Lanusei, come assicurato dalla direzione sanitaria della Assl ogliastrina, non è mai arrivata e la deputata del Centro Democratico Mara Lapia, che appoggia la battaglia dei pazienti del territorio, si dice pronta a presentare un esposto in Procura.

La parlamentare sarda punta il dito contro le lentezze burocratiche che finora hanno impedito alla dottoressa di esercitare in reparto "a causa di una banale firma che non è mai stata apposta".

"Ieri i pazienti oncologici si sono presentati fiduciosi all'ospedale, ma dell'oncologa neanche l'ombra - denuncia Lapia - visto che manca ancora la famosa firma per poter prendere servizio".

"Siamo all'assurdo – prosegue la deputata – : c'è un'oncologa che si è dimessa dall'incarico che svolgeva, e quindi senza retribuzione, pronta a entrare in servizio a Lanusei ma non succede niente. Poi ci si chiede perché i medici scappano e i disservizi abbondano".

Da qui l'annuncio dell'esposto in Procura a Lanusei e di una lettera al prefetto di Nuoro "se entro questa settimana - precisa la deputata - l'oncologa non prende servizio".

"Non è accettabile questa palese violazione del diritto alla salute soprattutto nei confronti di una categoria di malati così fragili", la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

