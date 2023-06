Si parla di riabilitazione post frattura nella nuova puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 6 giugno alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou di Cagliari, sarà la dottoressa Giuliana Salis fisiatra del Policlinico Duilio Casula.

L'attività del fisiatra si basa sull'impiego di trattamenti non chirurgici, come la fisioterapia, i farmaci, l'ablazione a radiofrequenza, la ginnastica posturale e l'uso di tutori.

L'attività del fisiatra mira ad aiutare il paziente a recuperare totalmente o in buona parte le funzioni dell'apparato locomotore o dei nervi periferici compromesse a seguito di una patologia, un infortunio o un intervento chirurgico. Molto spesso, i collabora con altre figure professionali del settore medico come il fisioterapista, il neurologo il geriatra, il pediatra e il reumatologo.

Dopo una frattura è importante seguire un programma di riabilitazione per assicurarsi di ritrovare quanta più forma fisica e mobilità possibile. Il programma di riabilitazione sarà progettato in base all’età, alla gravità della frattura e all’area della frattura ed include esercizi per migliorare la forza e la mobilità.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata