Si parla di malattie del respiro nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 1° marzo alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà la professoressa Stefania Redolfi, pneumologa del Policlinico Duilio Casula.

Le malattie del respiro sono tante e di diversa natura. Durate la diretta parleremo di apnee ostruttive del sonno condizione che colpiscono circa 1 miliardo di persone nel mondo. In Italia sono circa 7 milioni i soggetti che soffrono di almeno 5 apnee per ora di sonno, nell’età compresa tra 30 e 69 anni, sono 4 milioni quelli con più di 15 apnee per ora di sonno, mentre in età pediatrica l’incidenza è del 5%.

Durante la trasmissione si parlerà di dispnea post Covid ma anche del tratteremo della broncopneumopatia cronica ostruttiva, che in Italia colpisce circa 2.600.000 persone: tra questi i fumatori sono maggiormente a rischio, infatti, il 20 - 40% sviluppa la malattia in maniera conclamata.

Infine, spazio all’insufficienza respiratoria acuta, malattia con un’incidenza di circa 77 - 88 casi su 100.000 abitanti, con valori superiori nelle persone di mezza età e molto elevati negli anziani.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

