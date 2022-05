Si parla di epatite acuta infantile nella puntata di oggi, martedì 10 maggio, di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Gli spettatori potranno fare domande in diretta, e mercoledì i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, è Luchino Chessa, epatologo del Policlinico Duilio Casula.

Con il professore faremo chiarezza sull’epatite acuta che colpisce i più piccoli. Attualmente l’Organizzazione mondiale della sanità conta 169 casi ufficiali, 17 trapianti e una vittima causati da questa patologia dalle cause ancora sconosciute.

Il paese più colpito è il Regno Unito con 114 casi, mentre in Italia si contano 4 casi accertati. I bambini ricoverati avevano tutti o alcuni dei sintomi tipici dell’epatite: ittero, diarrea, vomito e dolore addominale. Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) afferma che non ci sia una chiara correlazione tra i casi riportati e nessun chiaro fattore di rischio epidemiologico è emerso tra i casi, così come nessuna associazione con i viaggi.

Il talk “15 minuti con…” è curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

