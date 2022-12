Si parla di tumore al pancreas nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 13 dicembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, sarà il professor Mario Scartozzi, direttore dell’Oncologia medica del Policlinico Duilio Casula.

Il carcinoma pancreatico è una delle malattie oncologiche più gravi e più temute a causa della tardiva diagnosi. In Italia i nuovi casi sono passati da 13.700 nel 2017 a 14.300 nel 2020. Le persone più a rischio sono quelle che si trovano nella fascia d'età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Nel solo 2021 ha causato il decesso di 6.300 uomini e 6.600 donne.

La cura principalmente passa per chemioterapia, chirurgia e qualche volta radioterapia nelle forme locali. Invece nelle forme metastatiche principalmente chemioterapia.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

