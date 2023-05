Saranno le malattie infiammatorie croniche intestinali l’oggetto dell’approfondimento della prossima puntata di “15 minuti con...”, il talk dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda martedì prossimo, come sempre alle 17.

A dialogare con il giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno due esperti del Policlinico Duilio Casula: il direttore della Gastroenterologia Massimo Claudio Fantini e il direttore della Chirurgia Colonproctologica Luigi Zorcolo.

Secondo le statistiche del Ministero della Salute, in Italia oltre 250mila persone sono affette dalle malattie infiammatorie croniche intestinali, che si manifestano con dolori addominali, vomito e nausea, ma anche perdita di peso e appetito, debolezza, febbre e anemia.

La puntata sarà trasmessa sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it., con la possibilità di rivolgere domande agli esperti in diretta. Mercoledì i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

