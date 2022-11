Si parla di Hiv prevenzione e cura nella nuova puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 29 novembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il dottor Francesco Ortu, immunologo allergologo del Policlinico Duilio Casula.

Il virus Hiv, causa la malattia infettiva dell’Aids. L’azione principale del virus è quella di ridurre le difese immunitarie dell’organismo, distruggendo le cellule CD4 che svolgono un’importante azione di difesa contro altre infezioni.

Quando il virus dell’Hiv non viene individuato precocemente e adeguatamente trattato, l’infezione progredisce ad Aids. Per questo la prevenzione svolge un ruolo importante.

Sottoporsi volontariamente e in maniera totalmente anonima al test Hiv, quando si sono adottati comportamenti potenzialmente a rischio, dà la possibilità di conoscere il proprio stato sierologico.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

