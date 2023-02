Si parla di curare il dolore nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 7 febbraio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il professor Gabriele Finco, direttore di Anestesia e rianimazione del Duilio Casula, e la dottoressa Cristina Deidda, del Centro di cure palliative e terapia del dolore del San Giovanni di Dio.

Le cure palliative sono un insieme di cure, non solo farmacologiche, volte a migliorare il più possibile la qualità di vita sia del malato in fase terminale che della sua famiglia. Lo scopo di queste cure non è quello di accelerare né di ritardare la morte, ma di preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine.

Quando la malattia non risponde più a trattamenti specifici possono entrare in gioco le cure palliative, attraverso interventi assistenziali finalizzati alla cura attiva, in grado di migliorare la salute fisica ovvero gestione del dolore, nausea, mancanza del respiro, sonno e quella mentale con patologie come ansia e depressione dei pazienti e dei loro parenti.

L’accesso alle cure palliative è garantito dalla legge 38/2010, che tutela i diritti del malato e della sua famiglia. Grazie a questa legge, oggi è possibile impostare un trattamento personalizzato per il controllo del dolore e degli altri sintomi che provocano sofferenza al malato.

Al San Giovanni di Dio è attivo il Centro di cure palliative e terapia del dolore che ogni anno si prende cura di circa 600 pazienti e delle loro famiglie.

