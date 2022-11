Si parla degli antibiotici e degli effetti di un uso scorretto nella nuova puntata doppia di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 15 novembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta.

Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano. Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il dottor Ferdinando Coghe direttore del Laboratorio analisi del Duilio Casula, il dottor Emilio Vallebona direttore della Medicina generale del Policlinico e il dottor Giacomo Bertolino della Farmacia del Policlinico Duilio Casula.

Gli antibiotici sono grandi alleati per la nostra salute ma devono essere assunti in maniera corretta ovvero dopo la prescrizione del medico. I metodi “fai da te” alimentano un fenomeno estremamente pericoloso chiamato antibiotico-resistenza. L’uso continuo degli antibiotici favorisce la moltiplicazione e la diffusione dei ceppi resistenti a questi farmaci e inoltre, la comparsa di patogeni resistenti contemporaneamente a più antibiotici riduce ulteriormente la possibilità di un trattamento efficace. Negli ultimi anni, il fenomeno dell’antibiotico-resistenza è aumentato notevolmente e ha reso necessaria una valutazione dell’impatto in sanità pubblica, specifica per patogeno, per antibiotico e per area geografica.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

