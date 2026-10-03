Il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, è diventato a tutti gli effetti una nuova festività nazionale. Lo stabilisce la legge (151) dell’8 ottobre 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 2025. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la promulgò, ma inviò una lettera ai presidenti di Camera e Senato in cui segnalava che, con la nuova legge, il 4 ottobre diventava festa nazionale in onore di San Francesco, ma la precedente legge del 1958 continuava a qualificare la stessa data come solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena, anch’essa patrona d’Italia. Si creava così una sovrapposizione normativa: la stessa giornata risultava contemporaneamente festa nazionale e solennità civile, due categorie che producono effetti giuridici diversi.

Non è una semplice “giornata celebrativa”: ha gli effetti propri di una festività nazionale: scuole e uffici pubblici chiusi, salvo i servizi essenziali, applicazione dell’orario festivo nei luoghi di lavoro, trattamento economico e maggiorazioni secondo legge e contratto collettivo.

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